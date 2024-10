La strategia di Chiara Ferragni: una memoria scritta per difendersi nel caso pandoro. Cosa può succedere ora (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Milano – Una memoria difensiva e non l'interrogatorio per controbattere alle accuse di truffa aggravata e continuata per il caso del pandoro Balocco e le uova di Pasqua Dolci preziosi. E' la strategia scelta dagli avvocati Giuseppe Iannaccone e Maurizio Bana, legali di Chiara Ferragni, dopo che la Procura di Milano ha notificato loro e ai co-indagati l'avviso di chiusura delle indagini preliminari. I difensori si sono incontrati con il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il sostituto Cristian Barilli per un confronto. La copiosa memoria verrà depositata nelle prossime settimane. Cosa può succedere adesso Da quanto si è saputo, i difensori hanno chiesto alla Procura più tempo (rispetto al termine di 20 giorni previsto dopo la chiusura delle indagini) per preparare e depositare la memoria scritta e, dunque, la presenteranno nelle prossime settimane. Ilgiorno.it - La strategia di Chiara Ferragni: una memoria scritta per difendersi nel caso pandoro. Cosa può succedere ora Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Milano – Unadifensiva e non l'interrogatorio per controbattere alle accuse di truffa aggravata e continuata per ildelBalocco e le uova di Pasqua Dolci preziosi. E' lascelta dagli avvocati Giuseppe Iannaccone e Maurizio Bana, legali di, dopo che la Procura di Milano ha notificato loro e ai co-indagati l'avviso di chiusura delle indagini preliminari. I difensori si sono incontrati con il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il sostituto Cristian Barilli per un confronto. La copiosaverrà depositata nelle prossime settimane.puòadesso Da quanto si è saputo, i difensori hanno chiesto alla Procura più tempo (rispetto al termine di 20 giorni previsto dopo la chiusura delle indagini) per preparare e depositare lae, dunque, la presenteranno nelle prossime settimane.

