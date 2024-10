La Lega sannita attacca Mastella: “Idee confuse sul futuro del Sannio” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIn merito alla convocazione di alcuni sindaci della provincia di Benevento da parte del sindaco del capoluogo sannita Clemente Mastella, la segreteria provinciale della Lega ha diramato il seguente comunicato stampa: “Ancora una volta il sindaco di Benevento con le sue Idee stravaganti calpesta regole, competenze e responsabilità. La riunione che Mastella ha indetto per domani con alcuni sindaci del Sannio per la costituzione di una fantomatica ‘area vasta’ è fuori tempo, fuori luogo e al di fuori del proprio perimetro delle attribuzioni di legge. Anteprima24.it - La Lega sannita attacca Mastella: “Idee confuse sul futuro del Sannio” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIn merito alla convocazione di alcuni sindaci della provincia di Benevento da parte del sindaco del capoluogoClemente, la segreteria provinciale dellaha diramato il seguente comunicato stampa: “Ancora una volta il sindaco di Benevento con le suestravaganti calpesta regole, competenze e responsabilità. La riunione cheha indetto per domani con alcuni sindaci delper la costituzione di una fantomatica ‘area vasta’ è fuori tempo, fuori luogo e al di fuori del proprio perimetro delle attribuzioni di legge.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

‘Nessuna offesa ai fortorini - solo una battuta scherzosa’ : il Pd sannita risponde alla Lega - Tempo di lettura: < 1 minutoE’ ancora polemica sul video pubblicato dalla nostra testata Anteprima24 che ha filmato la battuta di cattivo gusto del presidente Vincenzo De Luca: “Ci è toccato leggere le deliranti riflessioni dei dirigenti ... (Anteprima24.it)

Medici stressati - vittoria legale con firma sannita : 100mila euro di risarcimento per l’Asl - Tempo di lettura: 3 minutiLa Corte di Appello di Napoli ha emesso una sentenza destinata a far discutere: un maxi risarcimento di 100mila euro è stato riconosciuto a un medico ospedaliero napoletano per il danno da stress causato da orari di ... (Anteprima24.it)