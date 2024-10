Juventus ufficiale | Mattia Perin rinnova il contratto fino al 2027

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tramite un comunicato, laha reso noto chehato il suoal. Per altre tre stagioni, dunque, il portiere vestirà la maglia bianconera, che ha vestito per 51 volte. “Era nell’aria, come anticipato dallo stessoin conferenza stampa prima della sfida di UEFA Champions League contro lo Stoccarda: «Il mio rinnovo di? Sto parlando con la Società e c’è voglia di continuare da entrambe le parti. Sono molto felice. Nei prossimi giorni ci saranno novità »” si legge nel comunicato. “E le novità , puntuali, sono arrivate. Ora, infatti, è scritto nero su bianco:proseguirà la sua avventura con laal 30 giugno