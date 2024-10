Ilrestodelcarlino.it - Ilary non sbaglia un colpo. Terzo titolo per la Pistola

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La sedicennecontinua a stupire il mondo del tennis giovanile italiano ma ormai anche europeo. La talentuosa atleta marchigiana del Tennis Club Montemarciano ha conquistato il suostagionale in singolare al torneo J100 di Dubrovnik, sconfiggendo in finale la tennista slovacca Sona Depesova con un convincente 6-1 6-4. Attualmente numero 392 nel ranking ITF,ha dimostrato ancora una volta il suo valore, superando la più quotata Depesova, numero 311 del ranking e vice campionessa europea under 16. Un vero e proprio colpaccio dunque anche per il modo netto in cui la promessa di Montemarciano si è imposta nell’atto conclusivo del torneo croato contro una avversaria senz’altro più accreditata quantomeno per l’argento ottenuto alla rassegna continentale e la classifica nel ranking internazionale leggermente migliore della marchigiana.