Il workout giusto per chi corre e vuole farlo ancora meglio

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sei un runner e pensi che per migliorare la tua forma fisica, incrementare la forza e l'esplosività, oltre alla corsa, serva un costoso abbonamento in palestra? Ripensaci! Con queste cinque mosse mirate, puoi diventare più veloce, più forte e in forma, senza spendere un centesimo. La routine, creata dal trainer James Stirling (noto come London Fitness Guy su Instagram), è un allenamento pliometrico studiato per chi, con l'obiettivo di migliorare velocità, agilità e potenza. Ma non preoccuparti, anche se non sei un runner, questi esercizi funzionano alla grande per chiunque cerchi untosto per tutto il corpo. I vantaggi dell'allenamento pliometrico Secondo uno studio pubblicato sull'International Journal of Sports Physical Therapy, l'esercizio pliometrico può aiutare il cervello e i muscoli a lavorare insieme in modo più efficiente.