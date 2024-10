Napolipiu.com - Il Maradona diventa un fortino: Il Napoli è inarrestabile in casa!

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Fuorigrotta inespugnabile:a punteggio pieno tra Serie A e Coppa Italia Lo Stadio Diego Armandoto un veroper il, una roccaforte in cui gli azzurri stanno dimostrando tutta la loro forza. A differenza della scorsa stagione, quando ladelsembrava vulnerabile, quest’anno ilè tornato a essere un luogo in cui gli avversari non riescono a imporsi. Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, la squadra di Conte è imbattuta in, mantenendo un percorso perfetto con tutte vittorie. Finora, ilha vinto quattro partitelinghe in Serie A, segnando 10 gol e subendone solo 2. Un andamento impeccabile che sta infiammando il pubblico azzurro e trasformando lo stadio in un vero e proprio. Nessuno passa alAnche in Coppa Italia, ilnon ha ceduto terreno.