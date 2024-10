Gaeta.it - Il governo italiano punta sui Paesi sicuri: strategie e incertezze nel panorama migratorio

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’approvazione del decreto suida parte delrappresenta un passo cruciale per affrontare la questione migratoria, in particolare dopo la complessa situazione legata alla sentenza del Tribunale di Roma che ha impattato il Memorandum con l’Albania. Questa nuova norma, concepita per rimettere in carreggiata gli hotspot di Shengjin e Gjader, solleva interrogativi sulla sua efficacia e sulla reazione da parte dei giudici, che potrebbe influenzare ulteriormente la gestione dei migranti nel paese. Il decreto sui: un intervento necessario Il decreto approvato dal Cdm ha come obiettivo primario quello di stabilire qualisi consideranoper il rimpatrio dei migranti, creando una lista ufficiale sancita da una legge dello Stato.