Harris vs Trump, a cosa serve davvero l’endorsement dei vip? (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Riavvolgiamo il nastro della storia delle ultime elezioni americane. Sono sempre di più i vip che si schierano politicamente e lo fanno utilizzando tutte le forme di comunicazione, in particolar modo sui social. Ecco quanto realmente influiscono gli endorsement sul voto L'articolo Harris vs Trump, a cosa serve davvero l’endorsement dei vip? proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Harris vs Trump, a cosa serve davvero l’endorsement dei vip? Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Riavvolgiamo il nastro della storia delle ultime elezioni americane. Sono sempre di più iche si schierano politicamente e lo fanno utilizzando tutte le forme di comunicazione, in particolar modo sui social. Ecco quanto realmente influiscono gli endorsement sul voto L'articolovs, adei? proviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Retromarcia Trump, 'quest'anno voterò in anticipo' - Donald Trump ha annunciato alla radio di Fox News che voterà in anticipo quest'anno: una vera e propria retromarcia dopo aver messo in discussione sin dal 2020 il voto per corrispondenza sostenendo ch ... (ansa.it)

Obama e il rap per Kamala Harris sulle note di Eminem: "Sono nervoso" - (Adnkronos) - Barack Obama 'rapper' al rally di Detroit per Kamala Harris aperto da Eminem. "Ho fatto così tanti comizi, di solito non sono così nervoso come mi sento ora a seguire Eminem", ha detto l ... (msn.com)

Elezioni USA, il CEO di JPMorgan pronto a entrare nell'amministrazione Kamala Harris - Jamie Dimon, nonostante non abbia manifestato pubblicamente il suo sostegno alla attuale vicepresidente, starebbe valutando di entrare con un ruolo operativo in una suo eventuale governo. (calcioefinanza.it)