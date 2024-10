“Gravitations” è il nuovo album degli You Beast You Act (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Da venerdì 25 ottobre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “Gravitations” (Overdub Recordings), il nuovo disco degli YOU Beast YOU ACT. “Gravitations”, composto da 9 brani, rappresenta l’apice della maturità artistica degli You Beast You Act. Un viaggio sonoro tra shoegaze, dream pop e atmosfere più cupe, che conferma la loro capacità di creare musica emozionante e coinvolgente. I testi e la musica di questo album si riferiscono alla vita umana con tutti i suoi stimoli complessi. L’uomo moderno ha dimenticato le sue libertà per adattarsi al tempo e alla società in cui vive. Le idee dietro i testi sono sempre ambigue, sfaccettate e illimitate, come la vita stessa. Si apre semplicemente all’interazione con l’infinito verso il quale è diretto. La paura della vita quotidiana non è un brutto sogno, ma una realtà. Laprimapagina.it - “Gravitations” è il nuovo album degli You Beast You Act Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Da venerdì 25 ottobre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “” (Overdub Recordings), ildiscoYOUYOU ACT. “”, composto da 9 brani, rappresenta l’apice della maturità artisticaYouYou Act. Un viaggio sonoro tra shoegaze, dream pop e atmosfere più cupe, che conferma la loro capacità di creare musica emozionante e coinvolgente. I testi e la musica di questosi riferiscono alla vita umana con tutti i suoi stimoli complessi. L’uomo moderno ha dimenticato le sue libertà per adattarsi al tempo e alla società in cui vive. Le idee dietro i testi sono sempre ambigue, sfaccettate e illimitate, come la vita stessa. Si apre semplicemente all’interazione con l’infinito verso il quale è diretto. La paura della vita quotidiana non è un brutto sogno, ma una realtà.

