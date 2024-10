Oasport.it - Grant Dalton gongola: “Con Luna Rossa nel 2021 non regatammo bene. Come team siamo su un altro livello rispetto a tutti”

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Al sito neozelandese Stuff ha parlato, CEO di EmiratesNew Zealand, dopo la vittoria dell’imbarcazione oceanica nell’America’s Cup 2024 di vela, andata in scena nelle acque di Barcellona, in Spagna, con l’affermazione in finale su INEOS Britannia per 7-2.ha commentato il successo neozelandese affermando: “Vincere è solo un sollievo per non aver perso, è solo un enorme sollievo. Conosco quella sensazione di sconfitta, ed è una cosa orribile e straziante. Èun mal di denti che non ti lascia“., infatti, ha preso la guida di New Zealand dopo la sconfitta patita dagli oceanici in casa nel 2003 contro Alinghi ed ha vissuto le sconfitte nelle finali del 2007 e del 2013, prima di centrare la serie di tre affermazioni consecutive ancora aperta.