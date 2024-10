Gioco online: a Villamagna cresce la spesa per l’azzardo, registrando un +173% (Di mercoledì 23 ottobre 2024) In forte crescita la spesa per il Gioco online nei comuni dell’entroterra abruzzese e in particolar modo a Villamagna, dove è stato registrato un +173%.Casinos.com ha analizzato i dati del rapporto regionale "Non così piccoli. La diffusione dell'azzardo online nei piccoli comuni italiani" Chietitoday.it - Gioco online: a Villamagna cresce la spesa per l’azzardo, registrando un +173% Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) In forte crescita laper ilnei comuni dell’entroterra abruzzese e in particolar modo a, dove è stato registrato un.Casinos.com ha analizzato i dati del rapporto regionale "Non così piccoli. La diffusione dell'azzardonei piccoli comuni italiani"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“13mila euro a testa in un anno spesi nell’azzardo” : Anguillara Veneta ha davvero la più alta incidenza di gioco online? - Il report intitolato “Non così piccoli. L’azzardo online nei piccoli comuni italiani”, basato sui dati forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha rivelato che Anguillara Veneta, in provincia di Padova, è il comune italiano con la più ... (Ilfattoquotidiano.it)

Nintendo testa un nuovo gioco online in stile Minecraft - (Adnkronos) – Nintendo ha recentemente aggiornato il sito web ufficiale del misterioso "Switch Online: Playtest Program", rivelando privatamente maggiori informazioni ai partecipanti. Il playtest si svolgerà dal 23 ottobre alle 21:00 ET al 5 ... (Periodicodaily.com)

Nintendo testa un nuovo gioco online in stile Minecraft - L'azienda ha avviato su Switch un test a numero chiuso per un titolo non confermato nel quale collaborare con altri utenti per "sviluppare" un pianeta attraverso la creatività e le risorse disponibili Nintendo ha recentemente aggiornato il sito web ... (Sbircialanotizia.it)