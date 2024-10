Biccy.it - Gieffini spagnoli sgamano Lorenzo e Shaila: “Hanno un copione”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Appena entrati nella casa del Gran Hermano,Gatta eSpolveratofatto uno show circense spiegando aiil quadrilatero “amoroso” con Javier Martinez ed Helena Prestes. I concorrentiascoltato con interesse la recita dei due nuovi arrivati.ha raccontato ai coinquilini come mai lui enon si sono messi insieme al Grande Fratello: “Lei è andata da Javier e io allora sono andato da Helena. Ma vedevo che con Javier non aveva il fuego, non c’era quella passion. Avevano qualcosina di fisico, ma mancava altro e io l’ho fatto notare“.ha subito replicato dando la sua versione molto fantasiosa: “Non è vero non ascoltatelo. Lui è andato da Helena a limonare. La mia limonada con Javier è stata solo questa settimana, lui un mese fa. Poi non ho fatto nulla sotto le coperte. Errori? Ok, ma lui ne ha fatti prima di me“.