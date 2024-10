Agi.it - Forlan come Maldini. Dopo il calcio tenta la via del tennis

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) AGI -una vita fatta di gol, segnati e sbagliati, assist, incursioni in area di rigore e botte prese dai difensori, Diegoha deciso di cambiare vita e campo di gioco. A 45 anni suonati, l'ex attaccante di Manchester United e Atletico Madrid è pronto a debuttare nel circuitotico professionistico. Lo farà a casa sua, in Uruguay, partecipando al Challenger di Montevideo, in doppio con unta, figlio d'arte, Federico Coria, oggi numero 101 del mondo ma in passato entrato nella top 50.ha appeso le scarpette al chiodo nel 2019 ma si è detto pronto per questa nuova avventura che prenderà il via il prossimo 11 novembre. E la sua storia fa notizia proprio perché si tratta di un campione abituato a vincere che riparte da zero, per provare a divertirsi e a stupire.