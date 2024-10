Lopinionista.it - Fisco, indagine Cna: adesioni al concordato sotto il 10%, un altro 8% sta valutando

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) ROMA – Risposta fredda delle imprese alpreventivo biennale. Un’realizzata da CNA su un campione di 23mila imprese con i requisiti per l’accesso almostra che a ieri soltanto l’8,14% ha aderito e un8,22% sta. Se tutti gli indecisi optassero per l’adesione il totale arriverebbe al 16,36%. La bassa adesione riflette il poco tempo a disposizione per le imprese di fare la scelta e per gli operatori di illustrare i termini della proposta. Il quadro delè stato completato soltanto agli inizi di ottobre, anche con l’introduzione del ravvedimento speciale che consente alle imprese di regolarizzare le annualità tra il 2018 e il 2022.