Fiorentina-Milan: tifosi rossoneri al Franchi armati di coltelli e spranghe. In arrivo 100 daspo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sono in tutto un centinaio i provvedimenti disposti dal Questore di Firenze Maurizio Auriemma nei confronti di altrettanti tifosi del Milan, per i fatti avvenuti lo scorso 6 ottobre L'articolo Fiorentina-Milan: tifosi rossoneri al Franchi armati di coltelli e spranghe. In arrivo 100 daspo proviene da Firenze Post. .com - Fiorentina-Milan: tifosi rossoneri al Franchi armati di coltelli e spranghe. In arrivo 100 daspo Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sono in tutto un centinaio i provvedimenti disposti dal Questore di Firenze Maurizio Auriemma nei confronti di altrettantidel, per i fatti avvenuti lo scorso 6 ottobre L'articoloaldi. In100proviene da Firenze Post.

