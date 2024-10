Emma Roberts, il padre Eric ricorda la perdita del rapporto con la figlia come il 'periodo più difficile' (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La star de Il cavaliere oscuro ha confessato la tristezza per la rottura in passato del rapporto con l'attrice. Eric Roberts è stato intervistato da Michael Rosenbaum per il podcast Inside of You e la star di Smallville ha chiesto all'attore di raccontare uno dei capitoli più difficili della sua vita che ha dovuto affrontare in passato. In risposta alla domanda, Roberts ha ricordato il periodo in cui si allontanò da sua figlia Emma, frutto dell'unione con l'ex partner Kelly Cunningham, mentre lottava contro la dipendenza dalle droghe all'inizio degli anni '90. Separazione difficile "Probabilmente la perdita del rapporto con mia figlia. Non c'è dolore, c'è tristezza per i malintesi che ci sono stati che probabilmente avrò sempre. Perché Movieplayer.it - Emma Roberts, il padre Eric ricorda la perdita del rapporto con la figlia come il 'periodo più difficile' Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La star de Il cavaliere oscuro ha confessato la tristezza per la rottura in passato delcon l'attrice.è stato intervistato da Michael Rosenbaum per il podcast Inside of You e la star di Smallville ha chiesto all'attore di raccontare uno dei capitoli più difficili della sua vita che ha dovuto affrontare in passato. In risposta alla domanda,hato ilin cui si allontanò da sua, frutto dell'unione con l'ex partner Kelly Cunningham, mentre lottava contro la dipendenza dalle droghe all'inizio degli anni '90. Separazione"Probabilmente ladelcon mia. Non c'è dolore, c'è tristezza per i malintesi che ci sono stati che probabilmente avrò sempre. Perché

