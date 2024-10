Djimon Hounsou nel cast dell’horror The Monster (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’attore Djimon Hounsou è entrato a far parte del cast di The Monster, il film horror diretto da Darren Lynn Bousman. Deadline ha riferito questa mattina che il due volte candidato al premio Oscar ha ottenuto un ruolo importante nel prossimo film del regista specialista in genere horror “Darren Lynn Bousman” (quattro film della saga Saw), le cui riprese dovrebbero partire nel mese di novembre a Danbury, nel Connecticut. The Monster nasce da una sceneggiatura firmata da Jonathan Bernstein e James Greer (Unsane di Steven Soderbergh). La trama segue “due millennial che fanno soldi facili affittando incredibili appartamenti a New York City che non sono di loro proprietà a persone che non sanno di essere state truffate. La truffa funziona alla grande finché non incontrano un proprietario di appartamento con un oscuro segreto che capovolge il gioco contro di loro”. Universalmovies.it - Djimon Hounsou nel cast dell’horror The Monster Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’attoreè entrato a far parte deldi The, il film horror diretto da Darren Lynn Bousman. Deadline ha riferito questa mattina che il due volte candidato al premio Oscar ha ottenuto un ruolo importante nel prossimo film del regista specialista in genere horror “Darren Lynn Bousman” (quattro film della saga Saw), le cui riprese dovrebbero partire nel mese di novembre a Danbury, nel Connecticut. Thenasce da una sceneggiatura firmata da Jonathan Bernstein e James Greer (Unsane di Steven Soderbergh). La trama segue “due millennial che fanno soldi facili affittando incredibili appartamenti a New York City che non sono di loro proprietà a persone che non sanno di essere state truffate. La truffa funziona alla grande finché non incontrano un proprietario di appartamento con un oscuro segreto che capovolge il gioco contro di loro”.

