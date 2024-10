“Dacci il portafogli”, poi lo picchiano alla testa e alle gambe: a Lecco arrestati due rapinatori di 17 e 18 anni (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lecco, 23 ottobre 2024 – Ha tentato di difendersi, ma i due lo hanno aggredito e lo hanno picchiato in testa e alle gambe. Uno è un tunisino di 17 anni, l'altro un italiano di 18 appena compiuti. Sono i due rapinatori che hanno tentato di derubare un giovane 27enne sul lungolago di Lecco. È stato lui a riconoscerli. I due ragazzi volevano il suo portafogli, lui si è opposto e loro lo hanno assalito, con ferocia: lo hanno colpito mirando alla testa per stordirlo e alle gambe per spingerlo a terra e soverchiarlo. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena di violenza urbana hanno allertato gli operatori del 112: in una manciata di minuti sono arrivati a sirene spiegate gli agenti della Volanti di pattuglia. La vittima era ancora lì, vicino al monumento ai Caduti, sotto shock e molti agitato. Ilgiorno.it - “Dacci il portafogli”, poi lo picchiano alla testa e alle gambe: a Lecco arrestati due rapinatori di 17 e 18 anni Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ottobre 2024 – Ha tentato di difendersi, ma i due lo hanno aggredito e lo hanno picchiato in. Uno è un tunisino di 17, l'altro un italiano di 18 appena compiuti. Sono i dueche hanno tentato di derubare un giovane 27enne sul lungolago di. È stato lui a riconoscerli. I due ragazzi volevano il suo, lui si è opposto e loro lo hanno assalito, con ferocia: lo hanno colpito mirandoper stordirlo eper spingerlo a terra e soverchiarlo. Alcuni passanti che hanno assistitoscena di violenza urbana hannortato gli operatori del 112: in una manciata di minuti sono arrivati a sirene spiegate gli agenti della Volanti di pattuglia. La vittima era ancora lì, vicino al monumento ai Caduti, sotto shock e molti agitato.

