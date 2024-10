Criptovalute, il Governo aumenta la tassazione sulle plusvalenze (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Problemi in arrivo per gli investitori in Bitcoin e Criptovalute: il Governo annuncia un’importante modifica che aumenta significativamente la ritenuta sulle plusvalenze derivanti dalla loro vendita. Nel progetto di Manovra Finanziaria 2025, infatti, è previsto un incremento dell’aliquota dal 26 al 42 per cento, rappresentando un vero e proprio salasso per chi realizza guadagni. L’annuncio è fatto dal viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, durante la conferenza stampa di presentazione della Manovra, tenutasi il 16 ottobre a Palazzo Chigi. L’intervento sulle Criptovalute è stato piuttosto inaspettato, poiché non era stato menzionato nel comunicato stampa diffuso dopo la riunione serale dell’Esecutivo. L'articolo Criptovalute, il Governo aumenta la tassazione sulle plusvalenze proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Problemi in arrivo per gli investitori in Bitcoin e: ilannuncia un’importante modifica chesignificativamente la ritenutaderivanti dalla loro vendita. Nel progetto di Manovra Finanziaria 2025, infatti, è previsto un incremento dell’aliquota dal 26 al 42 per cento, rappresentando un vero e proprio salasso per chi realizza guadagni. L’annuncio è fatto dal viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, durante la conferenza stampa di presentazione della Manovra, tenutasi il 16 ottobre a Palazzo Chigi. L’interventoè stato piuttosto inaspettato, poiché non era stato menzionato nel comunicato stampa diffuso dopo la riunione serale dell’Esecutivo. L'articolo, illaproviene da Ildenaro.it.

