Civitatis prosegue la sua ascesa in Italia | 400 mila turisti previsti per il 2024

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel panoramaco internazionale,continua ad affermarsi come un protagonista di primo piano. Dal suo debutto nel 2008 a Madrid con un modello innovativo ispirato alle esperienze di viaggio di Alberto Gutiérrez, l’azienda ha accumulato un’impressionante storia di successi, attirando oltre 10 milioni di clienti solo nel 2023. Le proposte dicomprendono tour, escursioni e attività in 160 paesi, con un catalogo che supera le 90opzioni. La crescente popolarità del brand sta ora trovando seguito in, un mercato strategico, dove il numero dimovimentati ha raggiunto i 400nel 2023, mostrando una crescita a tre cifre rispetto all’anno precedente.