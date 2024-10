Universalmovies.it - Chris Hemsworth sarà il Principe Azzurro nel nuovo live action Disney?

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il divo di Hollywoodè entrato in trattative per dare volto al celebrein untargatoPictures. La realizzazione del film è stata svelata la scorsa settimana da Deadline, ed ora il noto sito ha rivelato che il ruoloaffidato a, previa buona riuscita della trattative (ora in corso). Il film, attualmente senza un titolo ufficiale,diretto da Paul King (Wonka, Paddington) e vedrà il famosodei raccontial centro della trama. La sceneggiaturaco-firmata dallo stesso regista in collaborazione con Simon Farnaby e Jon Croker. Lanon ha rilasciato dichiarazioni.