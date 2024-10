Chi è Naim Qassem, probabile nuovo capo di Hezbollah dopo Safieddine (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Israele ha confermato la morte di Hashem Safieddine, considerato il nuovo capo di Hezbollah dopo l’uccisione del segretario generale Hassan Nasrallah. Con l’uccisione di Safieddine, il vicesegretario Naim Qassem resta l’ultimo dei leader ancora in vita. Dovrebbe essere lui a prendere in mano le redini di Hezbollah: un incarico poco ambito in questo momento, come dimostra la sua (supposta) fuga in Iran. Naim Qassem (Getty Images).All’inizio degli Anni 80 Qassem contribuì alla fondazione di Hezbollah dopo la morte di Nasrallah, era stato lo stesso Qassem a dira che la nomina del nuovo capo di Hezbollah sarebbe stata una procedura complessa. Di fatto il numero uno in pectore, Safieddine, non ha fatto nemmeno in tempo a raccogliere il testimone da Nasrallah. Ora tocca o meglio dovrebbe toccare a Qassem, spesso definito il “numero due” del gruppo. Lettera43.it - Chi è Naim Qassem, probabile nuovo capo di Hezbollah dopo Safieddine Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Israele ha confermato la morte di Hashem, considerato ildil’uccisione del segretario generale Hassan Nasrallah. Con l’uccisione di, il vicesegretarioresta l’ultimo dei leader ancora in vita. Dovrebbe essere lui a prendere in mano le redini di: un incarico poco ambito in questo momento, come dimostra la sua (supposta) fuga in Iran.(Getty Images).All’inizio degli Anni 80contribuì alla fondazione dila morte di Nasrallah, era stato lo stessoa dira che la nomina deldisarebbe stata una procedura complessa. Di fatto il numero uno in pectore,, non ha fatto nemmeno in tempo a raccogliere il testimone da Nasrallah. Ora tocca o meglio dovrebbe toccare a, spesso definito il “numero due” del gruppo.

