Gaeta.it - Catanzaro: Ordinanza del sindaco Fiorita limita uso dell’acqua potabile nel centro storico

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’emessa daldi, Nicola, ha imposto restrizioni all’usoneldella città. I controlli effettuati hanno rivelato che i livelli di potabilità, in particolare in un’area deta, non soddisfano i requisiti normativi. La misura è necessaria per tutelare la salute pubblica e si applica a diverse attività quotidiane. Area interessata dall’L’firmata dariguarda una zona specifica deldi. Questa area è deta da via Indipendenza, via Carlo V, Corso Mazzini, via Nuova – Bellavista, Porta Marina, viale de Filippis, via Barlaam da Seminara, e comprende anche zone limitrofe.