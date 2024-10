Camarda imbarazzato mentre rifiuta la richiesta sfrontata di un tifoso: “Non posso, per favore” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Francesco Camarda non ha potuto accontentare un tifoso del Milan al termine della sfida di Champions dei rossoneri contro il Brugge. Gli hanno chiesto la maglietta ma il giovane attaccante è stato chiaro: "Non posso, per favore". Fanpage.it - Camarda imbarazzato mentre rifiuta la richiesta sfrontata di un tifoso: “Non posso, per favore” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Francesconon ha potuto accontentare undel Milan al termine della sfida di Champions dei rossoneri contro il Brugge. Gli hanno chiesto la maglietta ma il giovane attaccante è stato chiaro: "Non, per favore".

