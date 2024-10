Lanotiziagiornale.it - Blinken chiede di chiudere il conflitto mediorientale ma Netanyahu non sente ragioni

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Davanti a un Medio Oriente in fiamme e ai rischi di un’escalation del, la diplomazia occidentale non sembra riuscire a far ragionare il primo ministro israeliano, Benjamin. Infatti, non ha avuto effetto il viaggio a Tel Aviv del segretario di Stato USA, Antony, che oltre a ribadire “l’incrollabile impegno degli Stati Uniti per la sicurezza di Israele”, ha chiesto – senza ricevere risposta – di intensificare gli sforzi per promuovere una soluzione diplomatica alnella Striscia di Gaza e in Libano.