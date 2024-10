Secoloditalia.it - “Avanti ragazzi di Buda”: era il 23 ottobre ’56. Quel sangue versato per un’Europa libera… (video)

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sono passati 68 anni dalla rivolta dipest, quando un manipolo di studenti universitari (era il 231956) del circolo Sandor Petofi scesero in piazza contro la dittatura comunista per solidarietà con le agitazioni degli operai polacchi. Nell’immaginario comune è una data insignificante, di cui i giornali europei non si occupano molto, esattamente come allora. La manifestazione, inizialmente pacifica, finì sotto i cingoli dei carri armati sovietici che invasero l’Ungheria nella notte tra il 4 e il 5 novembre. Dodici anni prima dell’insurrezione di Praga (memorabile l’immagine iconica di Jan Palach che si dà fuoco in piazza) quando altri giovani alzarono la testa contro la divisione imposta in Europa dagli accordi di Yalta.