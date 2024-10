Auto, a settembre in calo le vendite in Europa (Di mercoledì 23 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Si conferma anche a settembre la tendenza negativa del mercato dell’Auto in Europa. Secondo quanto riferisce il Centro Studi Promotor, le immatricolazioni hanno subito un calo del 4,2% rispetto allo stesso mese del 2023. Dopo il forte calo del 16,5% ad agosto, il mese scorso si è registrato un recupero dovuto alle vendite di Auto elettriche che hanno recuperato parte del crollo grazie a politiche particolarmente aggressive nel Regno Unito con sconti “senza precedenti” da parte dei venditori. Lo stesso si è verificato sul mercato spagnolo che pure ha beneficiato di sconti molto elevati da parte dei rivenditori. Il consuntivo dei primi nove mesi dell’anno dell’area si è chiuso con una crescita dell’1 per cento sullo stesso periodo del 2023, ma con un calo di ben il 20% sulla situazione ante-crisi e con prospettive non positive. Unlimitednews.it - Auto, a settembre in calo le vendite in Europa Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Si conferma anche ala tendenza negativa del mercato dell’in. Secondo quanto riferisce il Centro Studi Promotor, le immatricolazioni hanno subito undel 4,2% rispetto allo stesso mese del 2023. Dopo il fortedel 16,5% ad agosto, il mese scorso si è registrato un recupero dovuto alledielettriche che hanno recuperato parte del crollo grazie a politiche particolarmente aggressive nel Regno Unito con sconti “senza precedenti” da parte dei venditori. Lo stesso si è verificato sul mercato spagnolo che pure ha beneficiato di sconti molto elevati da parte dei rivenditori. Il consuntivo dei primi nove mesi dell’anno dell’area si è chiuso con una crescita dell’1 per cento sullo stesso periodo del 2023, ma con undi ben il 20% sulla situazione ante-crisi e con prospettive non positive.

