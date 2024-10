Lanazione.it - Assistenza in mano ai privati, l’appello della Turati: “A rischio servizi e posti”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pistoia, 23 ottobre 2024 – La scadenza è fissata per il 25 ottobre. Entro quella data bisognerà presentare le richieste per partecipare ai bandi indetti dalle AslToscana con cui verranno assegnati isanitari che attualmente vengono erogati in regime di convenzione. Senza distinzione tra realtà nuove o storiche, ma sopratutto senza distinzione tra le strutture private, le onlus e gli enti del terzo settore. La denuncia viene proprio da una onlus radicata a Pistoia, la Fondazione, che rischia di vedersi ridurre la convenzione per tutte quelle prestazioni sanitarie che attengono al camporiabilitazione, con taglio die personale, nelle due sedi di Gavinana e nel centro di Terapia Fisica e riabilitazione di viale Adua.