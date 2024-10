Anthropic aggiorna Claude: ora l’IA può prendere il controllo del Pc (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’intelligenza artificiale può ora controllare autonomamente un computer. Non è il preludio a un nuovo capitolo di Matrix, ma la caratteristica principale di Claude 3.5 Sonnet, l’IA della startup statunitense Anthropic. Sostenuta finanziariamente da Amazon e Google, ha infatti presentato in versione beta l’aggiornamento del suo personale modello IA, in grado di superare anche le potenzialità della rivale OpenAI. Semplicemente osservando uno schermo, può muovere un cursore, digitare un testo e cliccare sui pulsanti senza alcun supporto umano. Occhio tuttavia a potenziali allucinazioni ed errori. «È ancora in fase sperimentale, a volte è macchinoso», ha detto l’azienda in una nota diffusa dal Guardian. «Attendiamo i back degli sviluppatori e speriamo di migliorare rapidamente nel tempo». Introducing an upgraded Claude 3.5 Sonnet, and a new model, Claude 3.5 Haiku. Lettera43.it - Anthropic aggiorna Claude: ora l’IA può prendere il controllo del Pc Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’intelligenza artificiale può ora controllare autonomamente un computer. Non è il preludio a un nuovo capitolo di Matrix, ma la caratteristica principale di3.5 Sonnet,della startup statunitense. Sostenuta finanziariamente da Amazon e Google, ha infatti presentato in versione beta l’mento del suo personale modello IA, in grado di superare anche le potenzialità della rivale OpenAI. Semplicemente osservando uno schermo, può muovere un cursore, digitare un testo e cliccare sui pulsanti senza alcun supporto umano. Occhio tuttavia a potenziali allucinazioni ed errori. «È ancora in fase sperimentale, a volte è macchinoso», ha detto l’azienda in una nota diffusa dal Guardian. «Attendiamo i back degli sviluppatori e speriamo di migliorare rapidamente nel tempo». Introducing an upgraded3.5 Sonnet, and a new model,3.5 Haiku.

