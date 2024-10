Calciomercato.it - Allarme bomba all’aeroporto: tifosi del Bologna bloccati in Inghilterra

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Disavventura per idelinal seguito della squadra: aeroporto chiuso perUna trasferta amara, per idel, quella a Birmingham per l’impegno di Champions League contro l’Aston Villa. La squadra di Italiano ha lottato, ma è uscita nuovamente sconfitta per 2-0, come era già accaduto tre settimane fa ad Anfield contro il Liverpool. Rossoblù che finora non sono ancora riusciti a segnare nella loro avventura continentale. I supporters rossoblù hanno comunque sostenuto incessantemente i loro beniamini. Alcuni di loro, però, non sono ancora riusciti a tornare a casa, a causa di undi Birmingham nella giornata di oggi.delal Villa Park ieri sera (fonte: © Ansa) – Calciomercato.