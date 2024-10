Aliquote Irpef 2025: confermati i tre scaglioni 23%-35%-43%. Le novità (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’impianto dell’Irpef 2025 ricalcherà quello attuale a 3 Aliquote. Le prime anticipazioni per la prossima Legge di bilancio si focalizzano su questo, con un taglio al cuneo fiscale che sopravvivrà e affiancherà lo stesso numero di scaglioni della tassazione sui redditi delle persone fisiche. La legge di bilancio 2025, firmata dal Quirinale e spedita alla Camera, conta oggi 144 articoli, con la prima parte dedicata al capitolo pressione fiscale. Inizia il suo iter parlamentare, che porterà all’approvazione definitiva entro il 31 dicembre. Prima conferma arriva dalle Aliquote Irpef che saranno sempre a 3 scaglioni (esattamente come nel 2024). Tre Aliquote Irpef 2025 Ciò che sembra più chiaro è l’impianto dell’Irpef 2025, cioè l’imposta sul reddito delle persone fisiche del prossimo anno. Leggioggi.it - Aliquote Irpef 2025: confermati i tre scaglioni 23%-35%-43%. Le novità Leggi tutta la notizia su Leggioggi.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’impianto dell’ricalcherà quello attuale a 3. Le prime anticipazioni per la prossima Legge di bilancio si focalizzano su questo, con un taglio al cuneo fiscale che sopravvivrà e affiancherà lo stesso numero didella tassazione sui redditi delle persone fisiche. La legge di bilancio, firmata dal Quirinale e spedita alla Camera, conta oggi 144 articoli, con la prima parte dedicata al capitolo pressione fiscale. Inizia il suo iter parlamentare, che porterà all’approvazione definitiva entro il 31 dicembre. Prima conferma arriva dalleche saranno sempre a 3(esattamente come nel 2024). TreCiò che sembra più chiaro è l’impianto dell’, cioè l’imposta sul reddito delle persone fisiche del prossimo anno.

