Albania, migranti e rimpatri, Piantedosi indica la linea: "Non ci si può fermare" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La contromossa sui centri in Albania, lo stop dei giudici, la polemica per le accuse Ue sulla polizia. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi affronta in una intervista al Corriere della sera i temi più caldi di questi giorni. "È incredibile che una organizzazione internazionale che dovrebbe tutelare i diritti umani, promuovere l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa possa fare simili affermazioni, del tutto destituite di fondamento", commenta il capo del Viminale sul report dell'Ecri, commissione del Consiglio d'Europa, che chiede di cambiare le regole di identificazione per rom e cittadini africani. E ribadisce: "Le nostre forze di polizia sono apprezzate in Italia e nel mondo".

