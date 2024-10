A Bergamo (e dintorni) si tifa anche Celtic: la passione biancoverde sul nostro territorio (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I Celtic Supporters Club italiani sono quattro: uno in Friuli, uno in Toscana, uno senza una sede fissa e uno a Lecco. Praticamente ad una quarantina di chilometri da Bergamo. E tra tutti gli oltre seicento gruppi di tifosi ufficiali del club scozzese, è indubbiamente quello che più ha festeggiato quando in Champions League è stata sorteggiata la sfida con l’Atalanta al Gewiss Stadium. “Siamo relativamente giovani, essendo nati nel 2018”, afferma Marco Valsecchi, fondatore del CSC Lecco, la cui sede è lo Shamrock Pub, di cui Marco è titolare nonché fondatore nel 2012, “oggi il club conta 57 soci: il presidente è Paolo Gulisano, saggista di fama internazionale e grande tifoso del Celtic. Ogni partita è un’occasione per radunarsi, bere una o più pinte e seguire insieme le partite: “Facciamo vedere Celtic TV, la tv ufficiale del club, quindi trasmettiamo ogni gara. Bergamonews.it - A Bergamo (e dintorni) si tifa anche Celtic: la passione biancoverde sul nostro territorio Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) ISupporters Club italiani sono quattro: uno in Friuli, uno in Toscana, uno senza una sede fissa e uno a Lecco. Praticamente ad una quarantina di chilometri da. E tra tutti gli oltre seicento gruppi di tifosi ufficiali del club scozzese, è indubbiamente quello che più ha festeggiato quando in Champions League è stata sorteggiata la sfida con l’Atalanta al Gewiss Stadium. “Siamo relativamente giovani, essendo nati nel 2018”, afferma Marco Valsecchi, fondatore del CSC Lecco, la cui sede è lo Shamrock Pub, di cui Marco è titolare nonché fondatore nel 2012, “oggi il club conta 57 soci: il presidente è Paolo Gulisano, saggista di fama internazionale e grande tifoso del. Ogni partita è un’occasione per radunarsi, bere una o più pinte e seguire insieme le partite: “Facciamo vedereTV, la tv ufficiale del club, quindi trasmettiamo ogni gara.

