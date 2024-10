Youth League 2024/2025: primo ko per la Juventus, Ossola salva il Milan (Di martedì 22 ottobre 2024) Non trova la prima vittoria in Youth League 2024/2025 il Milan. I ragazzi di Federico Guidi si salvano all’ultimo secondo contro un solido Club Brugge. primo tempo a ritmi molto bassi con i belgi che passano in vantaggio al 41? con il classe 2007 Kaye Furo. Nella seconda frazione servono i cambi per svegliare il Milan, che riesce a trovare il pareggio al 95? con Ossola, che sfiora la doppietta pochi minuti dopo ma trova l’opposizione di De Corte, che salva gli ospiti da una clamorosa sconfitta. Rossoneri che salgono a due punti in tre partite, mentre il Brugge resta imbattuto ma con tre pareggi su tre uscite. Allo scadere, invece, perde la Juventus, che cade in casa contro lo Stoccarda per 3-2 dopo le vittorie con Lipsia e Psv nelle prime due giornate. I bianconeri di Magnanelli vanno avanti al 14? con Vacca, ma Bujupi inchioda il punteggio sull’1-1 al 44?. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Non trova la prima vittoria inil. I ragazzi di Federico Guidi sino all’ultimo secondo contro un solido Club Brugge.tempo a ritmi molto bassi con i belgi che passano in vantaggio al 41? con il classe 2007 Kaye Furo. Nella seconda frazione servono i cambi per svegliare il, che riesce a trovare il pareggio al 95? con, che sfiora la doppietta pochi minuti dopo ma trova l’opposizione di De Corte, chegli ospiti da una clamorosa sconfitta. Rossoneri che salgono a due punti in tre partite, mentre il Brugge resta imbattuto ma con tre pareggi su tre uscite. Allo scadere, invece, perde la, che cade in casa contro lo Stoccarda per 3-2 dopo le vittorie con Lipsia e Psv nelle prime due giornate. I bianconeri di Magnanelli vanno avanti al 14? con Vacca, ma Bujupi inchioda il punteggio sull’1-1 al 44?.

