Violenza sessuale: indagini su un episodio avvenuto a Lusciano, grave crisi per il padre della vittima (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave episodio di presunta Violenza sessuale ha scosso la comunità di Lusciano, un comune in provincia di Caserta. Una giovane di 27 anni ha denunciato di essere stata aggredita, portando alla luce una situazione che solleva interrogativi sulla sicurezza e sul supporto alle vittime. Le indagini sono attualmente in corso da parte della Polizia, con un drammatico sviluppo che ha coinvolto anche il padre della giovane, colpito da un infarto mentre attendeva notizie sugli accertamenti medici. La denuncia della giovane e l'intervento dei medici La segnalazione della Violenza è arrivata dopo che la giovane si è presentata in ospedale accompagnata dal padre. Secondo le informazioni raccolte, la ragazza avrebbe raccontato agli operatori sanitari di aver subito un'aggressione sessuale in una zona periferica di Lusciano.

