Un tag di localizzazione per seguirla, mazze e tubi di ferro per punire la ex e il nuovo compagno (Di martedì 22 ottobre 2024) Un tag di localizzazione per seguirla, mazze e tubi di ferro per picchiare lei e il suo nuovo compagno . Un uomo di 43 anni ha deciso di 'punire' l’ex moglie per una nuova relazione, dopo averla pedinata a lungo anche grazie al dispositivo munito di gps e monitorabile sul suo smartphone che aveva nascosto nel gancio di rimorchio della vettura della donna. Accade a Crispino, nel Napoletano . Nel pomeriggio Feedpress.me - Un tag di localizzazione per seguirla, mazze e tubi di ferro per punire la ex e il nuovo compagno Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 22 ottobre 2024) Un tag diperdiper picchiare lei e il suo. Un uomo di 43 anni ha deciso di '' l’ex moglie per una nuova relazione, dopo averla pedinata a lungo anche grazie al dispositivo munito di gps e monitorabile sul suo smartphone che aveva nascosto nel gancio di rimorchio della vettura della donna. Accade a Crispino, nel Napoletano . Nel pomeriggio

