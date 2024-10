Uccide la madre e confessa in diretta tv: disposta la perizia psichiatrica su Lorenzo Carbone (Di martedì 22 ottobre 2024) Sarà sottoposto a perizia psichiatrica Lorenzo Carbone, l’uomo di 55 anni che lo scorso 22 settembre ha ucciso la madre, l’80enne Loretta Levrini , nella sua casa di Spezzano in provincia di Modena, strangolandola. Carbone aveva confessato la responsabilità del delitto davanti ai cronisti della tv. A stabilire la necessità di una perizia è stato il giudice, accogliendo in fase di incidente Feedpress.me - Uccide la madre e confessa in diretta tv: disposta la perizia psichiatrica su Lorenzo Carbone Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 22 ottobre 2024) Sarà sottoposto a, l’uomo di 55 anni che lo scorso 22 settembre ha ucciso la, l’80enne Loretta Levrini , nella sua casa di Spezzano in provincia di Modena, strangolandola.avevato la responsabilità del delitto davanti ai cronisti della tv. A stabilire la necessità di unaè stato il giudice, accogliendo in fase di incidente

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Modena - Lorenzo Carbone resta in carcere : confessò in tv l’omicidio della madre malata - Questa decisione sottolinea le preoccupazioni circa il potenziale di futuri comportamenti violenti. Una fuga lunga una notte e una confessione pubblica L’arresto di Carbone è avvenuto dopo il suo ritorno a casa dopo una notte di fuga. Il caso di Lorenzo Carbone: dettagli sull’omicidio di Loretta Levrini Lorenzo Carbone, 50 anni, è ancora in carcere dopo aver presumibilmente assassinato ... (Pettegolezzicelebrita.com)

Arrestato Lorenzo Carbone - che ha confessato in tv di aver ucciso la madre - Lo ha f. Lorenzo Carbone, disoccupato da tempo, viveva con la madre affetta da qualche patologia; non risulta essere seguito dai servizi sociali. Nel corso della sua confessione, Carbone ha detto di non aver dormito e di essere stato a Pavullo, a circa 30 minuti da casa. A scoprire il corpo dell’anziana era stata l’altra figlia, arrivata verso le 17 per far visita alla madre: Levrini giaceva ... (News.robadadonne.it)

Modena - resta in carcere Lorenzo Carbone : ha confessato l’omicidio della madre malata in tv - Gli avvocati del figlio 50enne della vittima, che ha confessato in diretta tv di averla uccisa a Spezzano di Fiorano, nel Modenese, parlano di “profonde fragilità”: in cella Carbone sarà monitorato soprattutto per il suo stato psichico.Continua a leggere . (Fanpage.it)