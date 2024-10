Turista muore annegato a 13 anni durante la vacanza, indagata l'accompagnatrice (Di martedì 22 ottobre 2024) La tragedia si era consumata intorno all'ora di pranzo dello scorso 22 agosto quando, poco prima delle 13, un giovanissimo Turista polacco era stato ritrovato senza vita nello specchio di mare davanti al Bagno 86 di Rimini. La vittima, di appena 13 anni, era in compagnia di un gruppo di Riminitoday.it - Turista muore annegato a 13 anni durante la vacanza, indagata l'accompagnatrice Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La tragedia si era consumata intorno all'ora di pranzo dello scorso 22 agosto quando, poco prima delle 13, un giovanissimopolacco era stato ritrovato senza vita nello specchio di mare davanti al Bagno 86 di Rimini. La vittima, di appena 13, era in compagnia di un gruppo di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tragedia sul traghetto per Ischia : muore una turista - Una turista di 81 anni piemontese, in vacanza a Ischia, è morta questa mattina mentre si trovava a bordo del traghetto Giulia D’Abundo della compagnia di navigazione Medmar. La nave era in partenza da Casamicciola Terme poco dopo le 6 del mattino quando la donna si è sentita male a poche miglia... (Napolitoday.it)

Turista tedesco di 74 anni muore precipitando dal Sentiero delle rocce di Velloi - Vani i soccorsi del soccorso alpino, della Guardia di finanza e dell’elicottero Pelikan 1, che ha solo potuto trasportare la salma a valle. . Per motivi ancora in via di accertamento l’escursionista è precipitato lungo una parete di roccia per una cinquantina di metri, morendo sul colpo. La moglie ha assistito all’incidente e ha subito un forte choc. (Laprimapagina.it)

Tragedia a San Vincenzo - turista tedesco muore mentre fa il bagno - A lanciare l'allarme sono state alcune persone che stavano passeggiando lungo la. . La tragedia si è consumata intorno alle 16 di oggi, venerdì 11 ottobre. . . Un turista 74enne di nazionalità tedesca è morto a San Vincenzo davanti al Bagno Venere a causa di un malore accusato mentre si trovava in mare. (Livornotoday.it)