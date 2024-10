Treviso guarda con fiducia all'export: agroalimentare cresce in controtendenza del +8% (Di martedì 22 ottobre 2024) Le esportazioni agroalimentari crescono dell’8% nel 2024 in controtendenza rispetto al dato generale, che vede una sostanziale stagnazione dei movimenti (-0,6%), nonostante le tensioni internazionali e il rischio di nuovi blocchi. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti sui nuovi dati Istat Trevisotoday.it - Treviso guarda con fiducia all'export: agroalimentare cresce in controtendenza del +8% Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Le esportazioni agroalimentari crescono dell’8% nel 2024 inrispetto al dato generale, che vede una sostanziale stagnazione dei movimenti (-0,6%), nonostante le tensioni internazionali e il rischio di nuovi blocchi. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti sui nuovi dati Istat

Le tensioni internazionali rallentano l'export, ma non quello di cibo e vino: l'agroalimentare aumenta dell'8% - TREVISO - Le esportazioni agroalimentari crescono dell’8% nel 2024 in controtendenza rispetto al dato generale, che vede una sostanziale stagnazione dei movimenti (-0,6%), nonostante ... (ilgazzettino.it)

