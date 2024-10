Torna la Sagra delle Sagre | dal 15 novembre enogastronomia e folklore a Sant’Angelo dei Lombardi

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Con il sostegno ed il patrocinio operativo dell’Amministrazione comunale, con il patrocinio morale della Regione Campania, dell’Unpli, con la partecipazione della Confartigianato Campania e di Avellino, l’Associazione Turistica Pro Loco “Alta Irpinia –deiAPS”, organizza la XXII edizione della Rassegna dei prodotti tipici,, agricoltura,, turismo, artigianato, arte e cultura si terrà nel centro storico didei, dal 15 al 17. Tante le novità di questa XIII edizione! In primo luogo, la manifestazione che vuole essere la vetrina del turismo dell’entroterra campano, continuerà a svolgersi in un solo fine settimana; infatti è fissata per venerdì 15, sabato 16 e domenica 172024, si terrà nel caratteristico ed originale centro storico didei