Anticipazionitv.it - Temptation Island, Federica Petagna già pronta per un nuovo programma: la testimonianza sul provino

(Di martedì 22 ottobre 2024) Deianira Marzano ha lanciato un’indiscrezione sulla, conosciuta per aver partecipato a2024 e per aver lasciato il suo fidanzato Alfonso D’Apice dopo un mese dal falò di confronto. Secondo Deianira,avrebbe sostenuto un colloquio con la redazione del Grande Fratello lunedì scorso. La notizia ha sorpreso i fan, sollevando domande sulla sua possibile presenza nel. Marzano, nota per condividere informazioni esclusive sui social, ha dichiarato che la fonte è certa e affidabile.2024: l’indiscrezione suDeianira Marzano, popolare influencer ed esperta di gossip che riguardano i personaggi della spettacolo, ha rivelato tramite i suoi canali social cheavrebbe avuto un colloquio per entrare al Grande Fratello. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, alimentando le speculazioni.