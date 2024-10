Stop al test per Medicina, Ordine Medici: “Il numero chiuso è rimasto. Studenti valutati dopo 6 mesi, attenzione a omogeneità giudizi” (Di martedì 22 ottobre 2024) "Quando mi sono iscritto a Medicina non c'era il numero chiuso e non c'era alcun test di accesso, si entrava direttamente. Chi riusciva negli studi andava avanti, chi non ce la faceva cambiava facoltà: partivamo in 10mila e arrivavamo in mille", è il ricordo degli anni dell'università del presidente dell'Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Roma, Antonio Magi, che in una nota commenta l'abolizione del test di Medicina. L'articolo Stop al test per Medicina, Ordine Medici: “Il numero chiuso è rimasto. Studenti valutati dopo 6 mesi, attenzione a omogeneità giudizi” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "Quando mi sono iscritto anon c'era ile non c'era alcundi accesso, si entrava direttamente. Chi riusciva negli studi andava avanti, chi non ce la faceva cambiava facoltà: partivamo in 10mila e arrivavamo in mille", è il ricordo degli anni dell'università del presidente dell'dei-Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Roma, Antonio Magi, che in una nota commenta l'abolizione deldi. L'articoloalper: “Il” .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Niente test d’ingresso per Medicina : "Difficile mettere in atto la riforma - mancheranno aule e docenti" - Niente più test d’ingresso a Medicina. Ci sono dei limiti fisiologici da rispettare". L’ampliamento del numero di iscritti a Medicina, però, potrebbe contribuire a risolvere il problema della carenza di medici? "Non è questo il metodo giusto da adottare. Il campus di Forlì avrebbe abbastanza aule per accogliere un numero indefinito e così poco preventivabile di matricole? "Non solo ... (Ilrestodelcarlino.it)

Stop ai test d’ingresso a Medicina - tutte le criticità della riforma : “Esuberi - precarietà e il baronato tornerà protagonista” - “È un modello ancora peggiore di quello ipercompetitivo francese, che in ogni caso in patria è responsabile di un aumento del 25% di prevalenza di malattie psichiatriche, come burnout e depressione, per gli studenti del primo anno di medicina – prosegue Cucinella -. Anche se venissero stanziati dei fondi in più per permettere alle università di adeguarsi, ci vorrà molto tempo per completare il ... (Ilfattoquotidiano.it)

Test di ingresso a Medicina cancellato : partiamo da qui per un cambiamento vero - Medici motivati all’attività clinica e non alla mera prescrizione, magari per fare filtro per la spesa sanitaria dello Stato: “Dottore, l’ortopedico mi ha prescritto la risonanza, me la scrive?”. Ci sarebbero serviti medici in più durante il periodo del Covid invece di festeggiare medici arrivati anche da Paesi lontani per aiutarci. (Ilfattoquotidiano.it)