Solo in Italia Bruxelles detta legge (Di martedì 22 ottobre 2024) Senza alcun fondamento giuridico, il vincolo esterno da noi è diventato dogma. Con l’applauso dei media e la resa della politica, che ora prova a tornare al suo posto. Laverita.info - Solo in Italia Bruxelles detta legge Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di martedì 22 ottobre 2024) Senza alcun fondamento giuridico, il vincolo esterno da noi è diventato dogma. Con l’applauso dei media e la resa della politica, che ora prova a tornare al suo posto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti riportati in Italia - il giudice : “È stata applicata solo la legge” - È già successo l’anno scorso con il caso della collega Apostolico. “A me – spiega il segretario di AreaDg e giudice della corte d’appello di Roma – sembra sbagliato parlare di scontro fra governo e magistratura. . Giorgia Meloni pubblica la mail di un magistrato contro di lei per dimostrare che lo scontro è ‘politico’. (Quotidiano.net)

L’agenzia immobiliare italiana che vende solo “case fantasma” - Sapete che in Italia esiste un'agenzia immobiliare che si occupa solo di case fantasma? Ecco dove si trova e la sua storia.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Non solo energia - come cresce la cooperazione tra Italia e Qatar - Ci impegniamo a promuovere relazioni più forti e strette tra l’Ue e il CCG e a incoraggiare una cooperazione più strutturata anche a livello regionale”. Si tratta di un’area al centro di una controversia con il Libano, risolta tramite un accordo siglato nell’ottobre scorso. La consapevolezza comune poggia sulla convinzione che il consolidamento della pace e della crescita economica nei Paesi ... (Formiche.net)