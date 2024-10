Sicurezza nei cantieri, patente a punti: come funziona e cosa prevede (Di martedì 22 ottobre 2024) MAGLIE - Conoscere la nuova patente a crediti, per le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Questo è il tema dell'evento di approfondimentoche si svolgerà domani, mercoledì 23 ottobre, a patire dalle ore 9 presso il Museo civico e paleontologico di Maglie Lecceprima.it - Sicurezza nei cantieri, patente a punti: come funziona e cosa prevede Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di martedì 22 ottobre 2024) MAGLIE - Conoscere la nuovaa crediti, per le imprese ed i lavoratori autonomi che operano neitemporanei o mobili. Questo è il tema dell'evento di approfondimentoche si svolgerà domani, mercoledì 23 ottobre, a patire dalle ore 9 presso il Museo civico e paleontologico di Maglie

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Patente a crediti nei cantieri - gli incontri di Confartigianato fanno centro. L'ultimo lunedì a Sarsina - Sale stipate a Cesenatico e Savignano sul Rubicone per i due incontri dedicati alla patente a crediti, a conferma di come gli imprenditori della filiera della casa abbiano ritenuto pienamente rispondente alle loro esigenze la batteria di seminari promossi da Confartigianato Federimpresa Cesena... (Cesenatoday.it)

Sicurezza sui cantieri - con la patente a punti una vera e propria rivoluzione - "Con l'entrata in vigore della Patente a crediti in edilizia, celebriamo una conquista storica che rivoluzionerà il settore delle costruzioni, ponendo al centro la sicurezza, la legalità e la qualificazione professionale. Anche la provincia di Frosinone sarà direttamente interessata da questo... (Frosinonetoday.it)

Patente a crediti nei cantieri - in Sicilia oltre 50 mila le aziende che dovranno averla : ecco come - I dati dell’Inail del primo semestre del 2024 evidenziano un aumento del 3,9% delle denunce di infortunio sul lavoro in Sicilia e del 15% della morti bianche. Il settore delle costruzioni rimane il più colpito. Sono tante le cause di un incidente sul lavoro che la patente a crediti per poter... (Palermotoday.it)