Sabato 26 in programma un’escursione alla riserva di Bandella

(Di martedì 22 ottobre 2024) Arezzo, 22 ottobre 2024 –26 indiIniziativa in collaborazione con il Cai Valdarno Superiore26 ottobre è inun'escursione a, lanaturale nel territorio di Terranuova Bracciolini. Il ritrovo è fissato alle ore 9.30, a Monticello, al centro visite delladiper una presentazione dell'area protetta. Alle 10.30 è prevista la partenza dell'escursione da Monticello (2454m) per scendere verso il ponte di(170m) sui sentieri dellafino all'area attrezzata di Castiglioncello per poi risalire a Monticello. La partecipazione all'iniziativa è libera e gratuita. La lunghezza del percorso è di 6 km, con un dislivello di 250 m; l'escursione - in collaborazione con il Cai Valdarno Superiore - è priva di difficoltà di rilievo