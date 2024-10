Roma: attori, registi e Irriducibili della Lazio per l’addio a Adamo Dionisi (Di martedì 22 ottobre 2024) Alcune centinaia di persone, tra cui molti personaggi dello spettacolo, gli Irriducibili della Lazio e alcuni striscioni Romanisti hanno dato l’ultimo saluto, nella basilica di Santa Maria in Trastevere, all’attore Adamo Dionisi, protagonista della serie televisiva ‘Suburra’, morto a 59 anni a causa di una grave malattia. Tra i volti noti presenti alle esequie, Alessandro Borghi, che con Dionisi ha recitato nella serie televisiva che ha fatto conoscere Dionisi al grande pubblico, ma anche Valerio Mastandrea, Francesco Montanari, Mirko Frezza, Vinicio Marchioni, Sergio e Piero Castellitto, oltre a esponenti politici. Il feretro di Dionisi, che in passato è stato capo ultrà dei biancocelesti, all’uscita della basilica è stato accolto dai canti della Curva Nord e da uno striscione portato da una delegazione di tifosi giallorossi con la scritta ‘Sono sempre i più mejo che se ne vanno’. Lapresse.it - Roma: attori, registi e Irriducibili della Lazio per l’addio a Adamo Dionisi Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Alcune centinaia di persone, tra cui molti personaggi dello spettacolo, glie alcuni striscioninisti hanno dato l’ultimo saluto, nella basilica di Santa Maria in Trastevere, all’attore, protagonistaserie televisiva ‘Suburra’, morto a 59 anni a causa di una grave malattia. Tra i volti noti presenti alle esequie, Alessandro Borghi, che conha recitato nella serie televisiva che ha fatto conoscereal grande pubblico, ma anche Valerio Mastandrea, Francesco Montanari, Mirko Frezza, Vinicio Marchioni, Sergio e Piero Castellitto, oltre a esponenti politici. Il feretro di, che in passato è stato capo ultrà dei biancocelesti, all’uscitabasilica è stato accolto dai cantiCurva Nord e da uno striscione portato da una delegazione di tifosi giallorossi con la scritta ‘Sono sempre i più mejo che se ne vanno’.

Adamo Dionisi - i funerali fra vip e i cori degli Irriducibili della Lazio - La grande popolarità gli era però arrivata proprio grazie al ruolo di Manfredi Anacleti in ‘Suburra’. E il gruppo di tifosi non ha mancato di rendergli omaggio con uno striscione e con diversi cori da stadio. . Un addio, quello ad Adamo Dionisi, che ha riunito i due mondi, le due grandi passioni che hanno caratterizzato la sua vita. (Quotidiano.net)

Adamo Dionisi - oggi i funerali del noto attore : l’addio di attori e registi fra i cori degli Irriducibili della Lazio - Nel 2018, partecipò al film Dogman di Matteo Garrone, mentre nel 2020 fu uno dei protagonisti del thriller The Shift, ambientato interamente all’interno di un’ambulanza. Dionisi interpretava Manfredi Anacleti, descritto nel trailer come lo “zingaro più felice di Roma”, pronto a dispensare semplici consigli su come godersi la vita, a partire dalla prima regola: prendere sempre ciò che si desidera. (Superguidatv.it)

È morto a 59 anni Adamo Dionisi - il boss Manfredi di Suburra : il passato da capo ultrà degli Irriducibili della Lazio - l’arresto per droga e la recitazione scoperta a Rebibbia - Lascia due figli, Christian, di 32 anni, e Alessia, di 38. Dionisi interpreterà anche piccole parti in La trattativa della Guzzanti e Pasolini di Abel Ferrara. Ma è nel 2015 Suburra di Sollima, dove Dionisi interpreta un boss criminale di origine sinti, personaggio che riprenderà anche nella versione seriale del libro nel 2017. (Ilfattoquotidiano.it)