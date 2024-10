Richiesta revoca immunità, Salis: “mobilitarsi in nome dell’antifascismo” (Di martedì 22 ottobre 2024) “A breve sarà annunciata al Parlamento Europeo di Strasburgo la Richiesta di revoca della mia immunità da parte delle autorità ungheresi. Non è una coincidenza che la trasmissione della Richiesta al Parlamento sia avvenuta il 10 ottobre, il giorno successivo al mio intervento in Plenaria sulla presidenza ungherese, quando ho criticato duramente l’operato di Orbán. Imolaoggi.it - Richiesta revoca immunità, Salis: “mobilitarsi in nome dell’antifascismo” Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “A breve sarà annunciata al Parlamento Europeo di Strasburgo ladidella miada parte delle autorità ungheresi. Non è una coincidenza che la trasmissione dellaal Parlamento sia avvenuta il 10 ottobre, il giorno successivo al mio intervento in Plenaria sulla presidenza ungherese, quando ho criticato duramente l’operato di Orbán.

