Reading party da paura: l’incontro tra lettori a tema Halloween (Di martedì 22 ottobre 2024) Tornano gli incontri tra i gruppi di lettura di Latina organizzati da Letture Agonistiche: si tratta di una vera e propria festa nata per leggere in santa pace.Si spengono i cellulari, ci si siede tranquilli un’oretta a leggere e poi si scambiano, se si vuole, idee, racconti e impressioni con Latinatoday.it - Reading party da paura: l’incontro tra lettori a tema Halloween Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tornano gli incontri tra i gruppi di lettura di Latina organizzati da Letture Agonistiche: si tratta di una vera e propria festa nata per leggere in santa pace.Si spengono i cellulari, ci si siede tranquilli un’oretta a leggere e poi si scambiano, se si vuole, idee, racconti e impressioni con

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Reading party da paura: l’incontro tra lettori a tema Halloween - Domenica 27 ottobre, in occasione della festa di Halloween, Letture Agonistiche organizza un incontro nel quale ciascuno può portare un libro di genere horror o una maschera o un accessorio spettrale. (latinatoday.it)

5 libri perfetti per chi vuole affinare le proprie capacità di lettura - Ti capita di leggere un libro e di dimenticarlo, o magari di non capirne appieno gli intenti? Forse hai solo bisogno di affinare le tue capacità di lettura. Ecco 5 libri perfetti per imparare a legger ... (libreriamo.it)

Il club dei lettori - Mondadori, 2024 - La più celebre booktuber italiana ci regala un reading journal, un libro sui libri a uso e consumo dei lettori, fondamentale non solo come supporto alla memoria ma soprattutto come m ... (sololibri.net)