Gaeta.it - Rapina impropria ad Aprilia: due uomini fuggono dopo aver aggredito il titolare di un negozio

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 21 ottobre ha registrato un episodio di criminalità ad, con un furto che ha visto duecoinvolti in un’aggressione nei confronti deldi un’attività commerciale. L’incidente ha scatenato l’intervento immediato dei Carabinieri, che hanno avviato un’indagine per catturare i responsabili della. Questo evento ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza e sull’andamento dei crimini nella zona, evidenziando la necessità di misure di protezione più efficaci per i commercianti locali. Il furto e l’aggressione: dinamiche dell’evento Nella mattinata del 21 ottobre, i Carabinieri della Stazione disono stati allertati per un furto in atto presso unlocale. Due, all’interno dell’attività commerciale, si sono appropriati di merce esposta, tentativo che non è passato inosservato al proprietario.