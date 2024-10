Ranucci (Report): “Al Ministero della Cultura sta per scoppiare un nuovo Caso Boccia” (Di martedì 22 ottobre 2024) Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report, ha anticipato un nuovo Caso esplosivo nella puntata di domenica 27 ottobre su Rai3. Intervenuto alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora su Radio1, ha dichiarato: “Sveleremo un nuovo Caso Boccia, ma questa volta potrebbe essere al maschile. Non riguarda Boccia, ma il Ministero della Cultura è di nuovo coinvolto. E ci sono chat e documenti che farebbero ipotizzare responsabilità legate ad alte cariche di Fratelli d’Italia”.Leggi anche: Maria Rosaria Boccia indagata per truffa Ranucci ha poi subito chiarito che il ministro Gennaro Sangiuliano non c’entra con questa vicenda: “A lui mando un saluto, è una persona che ha dimostrato dignità dimettendosi ingiustamente, ma può ancora dare molto in Rai”. Thesocialpost.it - Ranucci (Report): “Al Ministero della Cultura sta per scoppiare un nuovo Caso Boccia” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Sigfrido, il conduttore di, ha anticipato unesplosivo nella puntata di domenica 27 ottobre su Rai3. Intervenuto alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora su Radio1, ha dichiarato: “Sveleremo un, ma questa volta potrebbe essere al maschile. Non riguarda, ma ilè dicoinvolto. E ci sono chat e documenti che farebbero ipotizzare responsabilità legate ad alte cariche di Fratelli d’Italia”.Leggi anche: Maria Rosariaindagata per truffaha poi subito chiarito che il ministro Gennaro Sangiuliano non c’entra con questa vicenda: “A lui mando un saluto, è una persona che ha dimostrato dignità dimettendosi ingiustamente, ma può ancora dare molto in Rai”.

Ranucci torna con Report : «Sveleremo un nuovo caso Boccia - riguarda alte cariche in Fratelli d’Italia» - Su cosa intenda per nuovo caso Boccia, il giornalista lo spiega bene ai colleghi radiofonici Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. E ha poi ricordato: «Meno male che questo paese ha la memoria corta. Ma lo voglio vedere come un attestato di stima, nel senso “dove ci metti ci metti andiamo bene”». Una «strage nascosta», l’ha definita, «c’è stata una seconda Cutro, che qualcuno per vari motivi che ... (Open.online)

Ranucci difende Sangiuliano e annuncia : «A Report sveleremo un nuovo caso Boccia» - Ranucci: «Dimissioni di Giuli? Non lo so» Come riportato da Repubblica, sono stati poi i conduttori del programma radiofonico, Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, a richiamare un titolo di Dagospia e a parlare di possibili dimissioni di Alessandro Giuli, neo ministro della Cultura. È uno dei pochi che sa cosa è la dignità e si è dimesso anche ingiustamente. (Lettera43.it)

“Un nuovo caso Boccia” - l’annuncio di Ranucci fa tremare il governo - Questa volta l’imprenditrice non ha un ruolo nella vicenda, ma non ci spostiamo dal Dicastero, che resta quello della Cultura. Ma le inchieste che mandiamo in onda sono da Report ed è la cosa più importante“. Un anno che si apre con uno scoop destinato a far discutere per diverso tempo e che potrebbe anche minare un po’ la maggioranza. (Cityrumors.it)